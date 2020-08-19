شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الأمريكية: مخزونات الخام والبنزين تراجعت الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين فى الولايات المتحدة هبطت فى الأسبوع الماضي، فى حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وتراجعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 14 أغسطس إلى 512.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين فى استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما نزلت بواقع 6.7 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة، إن استهلاك الخام فى مصافى التكرير زاد بمقدار 171 ألف برميل يوميا فى الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافى بمقدار 0.1 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

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وقالت الإدارة، إن مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضى إلى 243.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 177.8 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 557 ألف برميل.

وقالت الإدارة، إن صافى واردات الولايات المتحدة من الخام صعد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.