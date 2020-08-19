شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل خسائره رغم انخفاض دون التوقعات في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن الخام قلل خسائره على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا دون التوقعات.



كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.6 مليون برميل إلى 512.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 2.9 مليون برميل.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.

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وفي اجتماع "أوبك+" اليوم، صرح وزير الطاقة السعودي بأن الطلب العالمي على النفط سوف يتعافى إلى 97% من مستويات قبل أزمة "كورونا" خلال الربع السنوي الرابع هذا العام.



وكشفت "أوبك+" في مسودة بيانها أن وتيرة تعافي سوق النفط لا تزال أكثر تباطؤاً من التوقعات في ظل مخاطر موجة ثانية من فيروس "كورونا" كما ترى لجنة فنية من مندوبي المنظمة وحلفائها المستقلين وجود دلالات على تقلص حجم المخزونات في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 42.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.03 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.4% إلى 45.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.4 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.