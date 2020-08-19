شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر مخاوف من تأثير بالغ لفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الذي اعقد أواخر يوليو/تموز الماضي – المزيد من المخوف لدى أعضاء البنك المركزي من تأثير اشد لفيروس "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



وأعرب أعضاء بالبنك عن حذر بالغ من استمرار انكماش الاقتصاد الأمريكي إل مستويات أعمق مما قبل أزمة "كورونا".

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واتفق أعضاء البنك على أن الأزمة الصحية المستمرة سوف تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضم في أمريكا على المدى القريب كما أنها ستشكل خطورة بالغة على التطلعات الاقتصادية في المدى المتوسط.



وذكر بعض الأعضاء أن هناك شكوك حول مدى فائدة تعقب منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ووضع سقف للعائد.



يُذكر أن البنك المركزي الأمريكي قرر في اجتماع الشهر الماضي الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير ما تعهد بعدم رفع الفائدة من هذا المستوى إلا بعد بلوغ التعافي الكامل للاقتصاد.