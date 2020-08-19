شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وأظهرت البيانات استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في كندا خلال يوليو/تموز مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.4% بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% خلال يونيو/حزيران.

وانخفض المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.1% في الشهر الماضي مقارنة بارتفاع نسبته 0.4% في القراءة السابقة. Advertisements

على النقيض، قفزت مبيعات الجملة في كندا بنسبة 18.5% في يوليو/تموز بأعلى من توقعات بارتفاع نسبته 1.4%.

وتأثر الدولار الكندي أيضاً بالضغوط على سوق النفط عقب بيان "أوبك+" بأن وتيرة تعافي الطلب العالمي على النفط تبدو أكثر تباطؤاً من التوقعات.

وسوف تصدر بعد قليل فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد في الشهر الماضي للوقوف على اتجاهات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7155، وسجل أعلى سعر عند 0.7615 وأقل سعر عند 0.7583.

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