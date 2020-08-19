شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض قليلاً مع اقتراب ثروة "بيزوس" من 200 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إغلاق قياسي بالأمس عزز القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية ورفع ثروة مؤسسها "جيف بيزوس" إلى مستوى غير مسبوق.



وحتى إغلاق جلسة الثلاثاء، قفزت ثروة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي بسبعة مليارات دولار مسجلة 195 مليار دولار وأصبحت على بعد خمسة مليارات دولار فقط من بلوغ عتبة الـ200 مليار دولار كما أن القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية تسرع الخطى أعلى التريليون دولار.



يُذكر أن شركة "أمازون" تعد من بين عد قليل من الشركات التي استفادت من أزمة فيروس "كورونا" حيث أدت قيود الإغلاق والعزل العام لمئات الملايين حول العالم إلى سعيهم للشراء عبر الإنترنت وطلب التوصيل والخدمات الأخرى التي تقدمها "أمازون" وغيرها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3299.4 دولار وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 3315.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3256 دولارا.