شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة تُوقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 100 مليون ريال مع بنك البلاد والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد، بقيمة 100 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مدة التمويل تمتد من 16 يوليو 2020 إلى 16 يونيو 2021.
وأشار البيان إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 163.9 مليون ريال نتيجة لزيادة إقبال الزبائن على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا بالإضافة إلى إقبال الزبائن على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يوليو 2020.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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