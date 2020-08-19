شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دلة الصحية" تبحث زيادة رأسمالها بـ 150 مليون ريال في 13 سبتمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دله للخدمات الصحية دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة، يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المُقبل، وذللك لمناقشة مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 150 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن رأس المال سيرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

وبحسب البيان، ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150مليون ريال من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين.

وتهدف الشركة من زيادة رأس مالها إلى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.

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هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت البيان، إلى أنه في حال وجود كسور أسهم، فسيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.