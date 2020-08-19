شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.1908 ويستقر دونه الآن، في طريقه لاختبار دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول مستوى 1.1810، حيث إن صموده أمام الضغط السلبي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما كسره سيسبب امتداداً للموجة الهابطة لتستهدف مناطق 1.1710 وقد يمتد إلى 1.1640 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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