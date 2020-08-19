إلزام البنوك والمصارف بتأسيس وحدة لمكافحة الاحتيال المالي

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وأوضحت ساما أمس، أنه بموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى بشكل عام مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي، ومن أبرز مهامها: اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.
وبما أن التوعية تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر تعزيز وعي الموظفين والعملاء بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي والمستجدات في هذا المجال، فقد أكد دليل مكافحة الاحتيال المالي على البنوك والمصارف في هذا الشأن أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي وخاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، كذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف، بناء على قاعدة البيانات التي تتضمن جميع تفاصيل حالات الاحتيال المالي.
وتأتي هذه الخطوة، استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بمؤسسة النقد بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ، وكذلك انطلاقا من دور مؤسسة النقد الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
مهام وحدة مكافحة الاحتيال المالي
- اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها بشكل دوري
- اقتـراح السياسـات والأدلـة وإجـراءات العمـل المتعلقـة بمكافحـة الاحتيـال المالـي
- الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية
- الاسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات ذات العلاقـة بمكافحـة الاحتيـال المالي
- وضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بأساليب الاحتيال المالي
- قياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر
- تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم
- وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف
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