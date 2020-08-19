شكرا لقرائتكم خبر تجربة لقاح كورونا الصيني على 5000 متطوع.. وتوفير الروسي خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن وزارة الصحة تجري تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، في إطار اتفاقية تعاون بين المملكة والصين، تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال، وتستهدف 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء، ممن هم فوق سن 18 عاما.

وتوقع خلال لقاء في غرفة الشرقية أمس بعنوان الأوضاع الصحية بالشرقية وأثرها على عمل الشركات عبر تقنية (zoom)، توفر اللقاح الروسي الذي أعلن عنه خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة في حال نجاحه، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات الروسية حول اللقاح الجديد كانت متسرعة.

وأشار إلى أن أي لقاح جديد يجب أن يمر بخمس مراحل بدءا من التجارب المخبرية ثم التجارب على الحيوانات ثم على البشر بجرعات قليلة وثم بجرعات على آلالاف من المتطوعين، تليها مرحلة متابعة الأعراض وتعارضها مع أدوية أخرى، وذلك قبل نزوله للأسواق.

استمرار التخصيص

وأوضح أن إنشاء التجمعات الصحية يقع ضمن خطة الدولة لتخصيص القطاع، لافتا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالتحول بدءا بإنشاء التجمعات الصحية، ومنها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الثاني بالأحساء، وسينشئ تجمع صحي ثالث بحفر الباطن. وهذه التجمعات تقدم الخدمة الصحية تحت مظلة وزارة الصحة، والتي تقوم برسم الاستراتيجية والمتابعة والمراقبة والتنظيم حتى 2030، ثم بعد ذلك تستقل كشركات قابضة وشركات خاصة عن وزارة الصحة.

تأمين شامل للمواطنين

وأفاد بأن القطاع الصحي التابع للأمن العام ووزارة الدفاع والخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني والجامعات ستكون تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة عبر المديريات الصحية التابعة لها بالمناطق خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، فيما سيكون هناك تأمين شامل على كل المواطنين ضمن خطط التحول والخصخصة.

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استقبال 15 ألف مواطن

وأكد العريفي استعداد مديرية الشؤون الصحية لاستقبال العائدين من خارج المملكة فور فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة، عبر المراكز الصحية المتوفرة في تلك المنافذ بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينا أن المنطقة الشرقية أكبر المناطق التي توجد بها محاجر صحية مقارنة بعدد السكان، وأول منطقة تم تدشين أول فندق صحي بها في مدينة الخبر، حيث تستقبل الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، كاشفا في السياق نفسه عن استقبال 15 ألف مواطن قادم من خارج المملكة منذ يناير الماضي، وتم القيام بالفحوصات الأولية والبصرية وفق إجراءات وبروتوكولات برنامج «وقاية» من وزارة الصحة.

سكن العمالة

وعن أبرز الملاحظات التي رصدتها لجنة متابعة فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية أشار إلى أنها هي سوء أوضاع سكن العمالة، مبينا وجود تنظيم لسكن العمالة يضم 8 جهات حكومية تحت مسمى لجنة تنظيم سكن العمالة. وتحظى أنشطة اللجنة بدعم ومتابعة من قبل أمير المنطقة الشرقية ونائبه.

1229 سريرا

وأبان أن وزارة الصحة رفعت عدد أسرة العناية المركزة بالمنطقة الشرقية منذ بدء الجائحة من 495 إلى 1229 سريرا، مشيرا إلى أن شركات التأمين ملزمة بتحمل رسوم الفحوصات. وبعد التأكد من إيجابية الحالة يتم تحويلها على حساب الدولة للعلاج، وإذا كانت الفحوصات من غير الأعراض فيرجع الأمر إلى طبيعة الاتفاقية بين شركات التأمين والشركات المؤمن عليها.