تطوير منتجع مستدام يضم 100 غرفة في وادي عشار بالعلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والعلامة الفندقية العالمية هابيتاس أعمال البناء الخاصة بتطوير منتجع مستدام يضم 100 غرفة، في وادي عشار بمحافظة العلا.

وذكرت الهيئة في بيان أمس أنه من المخطط أن تنتهي هابيتاس من العمل على 50 غرفة في الربع الأول من عام 2021، حيث ستعمل على دعم المجتمع المحلي من خلال تمكين النشاطات الاقتصادية الصغيرة ضمن القطاعات الكبيرة المختلفة كالفندقة والسياحة والضيافة، مما يعكس المنهجية المشتركة بين هابيتاس والهيئة الملكية لمحافظة العلا المتمثلة باستهداف تنمية اجتماعية مستدامة وشاملة.

وشهدت محافظة العلا، التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتضم أول موقع يسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في المملكة، تطورا في مجال السياحة في السنوات الأخيرة، ومن المقرر إعادة افتتاحها للبدء باستقبال السياح في أكتوبر من هذا العام.

وترتكز رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير محافظة العلا عبر مبادئ وأساليب التنمية المستدامة وإضفاء لمسات سياحية بسيطة تحافظ على النمط الطبيعي للمنطقة، في حين تختص شركة هابيتاس بمجال الضيافة، واشتهرت بسعيها لتغيير مفهوم الرفاهية من خلال التركيز على الروابط الإنسانية والاستدامة والتجارب السياحية المتكاملة في مدينة تولوم في المكسيك وغيرها من الوجهات السياحية الفريدة في آسيا وأفريقيا.

ويتخذ تحقيق هذه البرامج المميزة على أرض الواقع عددا من الأشكال المختلفة، مثل تدريب الموظفين العاملين على استقبال الزوار في العلا، وذلك للعمل على تجاوز الفجوة بين الزوار وأهالي العلا، مما سيوفر تجربة ثقافية ثرية للطرفين، ومن خلال التعاون مع حرفيين محليين بمهاراتهم المتنوعة ليزودوا هابيتاس بمنتجات كالأزياء والأثاث والقطع الفنية والأساور التذكارية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل والدخل.