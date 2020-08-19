غرفة جدة تطلق اليوم التصديق الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق غرفة جدة اليوم مشروع التصديق الإلكتروني، في إطار خطتها لتوظيف التقنية في مختلف أعمالها وتطوير مستوى خدماتها لدعم قطاعات الأعمال، وتلبية تطلعات أكثر من 100 ألف منتسب بمختلف درجاتهم وفقا لأهداف مجلس إدارة الغرفة الاستراتيجية في ظل رؤية المملكة 2030.

ويضم مشروع التصديق الإلكتروني وفق الآلية الجديدة 19 نموذجا مربوطة بمختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، في ظل الحاجة الملحة لهذه التقنية الإلكترونية لإنجاز الأوراق الرسمية في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمي للغرفة، إضافة إلى أن الخدمة تسمح بأرشفة آلية لجميع الوثائق والمستندات المصادق عليها.

وتحقق الخدمة الكثير من المزايا للجهات الحكومية والخاصة من خلال سهولة التحقق من صحة الوثائق بالرجوع إلى موقع التصديق الإلكتروني بالغرفة، وتمكين كل مشترك من الرجوع إلى جميع الوثائق والمستندات المصدقة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر الغرفة.

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وجاءت هذه الخطوة انطلاقا من دور الغرفة في مواكبة التطور في مجالات التقنية الإلكترونية وتوظيفها في نواحي عدة، وتنمية القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات مضيا في هذا التحول الرقمي وتسهيلا على منتسبي الغرفة للحصول على الخدمات المطلوبة، ليضاف إلى ما حققته من إنجازات واهتمام بمصالح مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقديم أرقى الخدمات المتميزة على مدار الساعة.

ويضاف هذا المشروع لما حققته الغرفة من الإنجازات التي عززت من مكانتها ورسخت من وجودها داخل المملكة كمنظمة فعالة وضعت نصب أعينها دائما تطوير خدماتها لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارية وصناعية واستثمارية، حيث إن العميل يتاح له تصديق وثائقه ومستنداته وهو في مكانه، سواء كان داخل أو خارجها، بدون الحاجة إلى الرجوع لمقر الغرفة الرئيسي، بهدف توفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال وانجاز الأوراق الرسمية في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمي.

خطوات التسجيل في التصديق الإلكتروني: