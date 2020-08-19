تجهيز البنية التحتية لوعد الشمال لاستهداف الصناعات المتوسطة والخفيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير مدينة وعد الشمال الصناعية المهندس فيصل الشعلان أن مشروعات البنى التحتية والمرافق التي يجري تنفيذها حاليا في المدينة الصناعية بعرعر تستهدف الصناعات المتوسطة، مثل الصناعات الكيماوية وتشكيل الزجاج وتشكيل الحديد والبلاستك والأخشاب والأثاث والورق، وكذلك الصناعات الخفيفة وأبرزها صناعة المنسوجات والصناعات الطبية والغذائية. وأوضح الشعلان خلال محاضرة بعنوان «تمكين الصناعات والمدن الصناعية والتقنية وفق مستهدفات رؤية 2030»، ضمن مشروع مسائية الرؤية الذي نظمته إمارة منطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف، أن المدينة تستهدف كذلك جميع أنواع الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمدة والتعدين والزيوت والزجاج ومواد البناء. وذكر أن مدينة وعد الشمال الصناعية تتميز بالمشروعات السكنية مكتملة الخدمات والمرافق للموظفين والعائلات بالمنطقة السكنية وكذلك المجمعات السكنية للعمالة فضلا عن الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم، فيما يجري تنفيذ أعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية. وأشار إلى أن مدينة وعد الشمال الصناعية تقع على مساحة 440 مليون م² منها 290 مليون م² مخصصة لـ «مدن» و150 مليون م² لصالح شركة «معادن». يذكر أن مبادرة مسائية الرؤية التي أطلقها أمير منطقة الحدود الشمالية تستهدف توعية المسؤولين ونوابهم ومساعديهم بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بالمنطقة برؤية المملكة 2030 لجهة توجهاتها ومستهدفاتها والتزاماتها وأنظمتها وبرامجها التنفيذية وهياكلها ومبادراتها وإنجازاتها بالمجالات كافة، وتحفيز المسؤولين لسد الفجوات التنموية بالمنطقة وفق مؤشرات رؤية 2030 المعتمدة. مدينة وعد الشمال الصناعية الصناعات المتوسطة مثل: الحديد الأسمدة التعدين الزيوت الزجاج مواد البناء الصناعات المتوسطة Advertisements الكيماوية تشكيل الزجاج تشكيل الحديد البلاستك الأخشاب الأثاث الورق، وكذلك الصناعات الخفيفة صناعة المنسوجات الصناعات الطبية الصناعات الغذائية المساحة 440 مليون م2 290 مليون م 2 مخصصة لـ «مدن » 150 مليون م 2 لصالح شركة «معادن»

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