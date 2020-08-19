شكرا لقرائتكم خبر عن فعلتها "آبل" وأصبحت أول شركة أمريكية تبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل" الأمريكية اليوم خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بمكاسب السهم لتصبح أول شركة في تاريخ الولايات المتحد تحقق فيمتها السوقية تريليوني دولار بعد أن كانت أيضا اول شركة في البلاد تتجاوز عتبة التريليون.



كانت القيمة السوقية لـ"آبل" قد أغلقت للمرة الأولى في تاريخها أعلى حاجز التريليون دولار في الثاني من أغسطس/آب عام 2018 بعد 38 عاماً فقط من إدراج سهمها للتداول لكن المخاوف بشأن كورونا دفعت السهم نحو التراجع لاحقاً.

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وها هي "آبل" قد تعافت من تداعيات الجائحة العالمية واستعادت زخمها وقوتها وواصلت المكاسب لتصبح أول شركة في تاريخ البلاد تتخطى قيمتها حاجز التريليوني دولار.



ويحتاج السهم لإغلاق جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 467.77 دولار أو أعلاه من أجل إنهاء تعاملات الجلسة أعلى حاجز التريليوني دولار للمرة الأولى حيث قفز اليوم إلى مستوى على الإطلاق عند 468.09 دولار.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% غلى 468.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 468.6 دولار وأقل سعر عند 462.4 دولار.