شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبني على مكاسبها القياسية قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء لتبني على المكاسب القوية التي دفعتها لمستويات قياسية بالأمس، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الاتحادي عن محضر الاجتماع الذي انعقد أواخر يوليو/تموز وأسفر عن قرار بتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير.

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وتتواصل جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة أزمة فيروس "كورونا" من خلال جهود احتواء المرض وتطوير علاجات ولقاحات للوقاية منه.



وتم بشكل رسمي اليوم ترشيح "جو بايدن" عن الحزب الديمقراطي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني مع مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 27887 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3393 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 11210 نقاط.