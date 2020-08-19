شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر معدنية ترتفع 88% بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 88% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 7.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 5.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى انخفاض في الإيرادات الأخرى.

وتراجعت المبيعات إلى 37.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 65.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 0.19 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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