شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يقود تحالفا لترتيب قرض بـ1.255 مليار جنيه لتمويل مشروع كايرو ثرى ايه للدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام بنك مصر مؤخراً بقيادة تحالف مصرفى بصفته المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان؛ وذلك لتدبير قرض طويل الأجل بمبلغ 1.255 مليار جنيه مصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "كايرو ثرى إيه للدواجن" والذى يتمثل فى إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة بـ 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة الي معمل تفريخ بتكلفة استثمارية اجمالية تبلغ 1.9 مليار جم، وشمل التحالف "بنك القاهرة" و"بنك قطر الوطنى الأهلى" بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين، وبالتعاون مع مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه بصفته المستشار القانونى للبنوك ومكتب التميمى ومشاركوه بصفته المستشار القانونى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن .

هذا ويعد مشروع "كايرو ثرى ايه للدواجن" من المشروعات القومية في مصر والتى يوليها بنك مصر اهتماماً بالغاً، نظراً لاعتبار قطاع الدواجن من أهم الركائز الرئيسية فى تحقيق الأمن الغذائي المصري، بالإضافة الى كون هذا القطاع من أهم مصادر للدخل الزراعى فى مصر.

هذا وقد أكد عاكف المغربى - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

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ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ حوالى 81 مليار جم وبحصة مشاركة حوالى 32 مليار جم، كما حصل بنك مصر على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك، ويأتي ذلك التتويج بعد ان قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية حوالي 22.725 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، واتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.275 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا، وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، ويسعى البنك دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.