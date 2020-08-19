شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يدعو إلى التزام صارم باتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بما فيهم روسيا، فى إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الالتزام بكامل الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وفى مستهل تصريحاته خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الطاقة فى أوبك+، قال نوفاك إن الاتفاق ناجح حتى الآن وانخفضت مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى يوليو تموز.
وبعد أن جاءت اختبارات الإصابة بفيروس كورونا إيجابية لديه فى وقت سابق، قال نوفاك أيضا خلال الاجتماع إنه يخضع للعلاج ويشعر بأنه فى حالة جيدة.
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