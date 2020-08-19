شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يدعو إلى التزام صارم باتفاق أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إنه يتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بما فيهم روسيا، فى إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الالتزام بكامل الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وفى مستهل تصريحاته خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الطاقة فى أوبك+، قال نوفاك إن الاتفاق ناجح حتى الآن وانخفضت مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى يوليو تموز.

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وبعد أن جاءت اختبارات الإصابة بفيروس كورونا إيجابية لديه فى وقت سابق، قال نوفاك أيضا خلال الاجتماع إنه يخضع للعلاج ويشعر بأنه فى حالة جيدة.