شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة المصرية تغرم "راكتا" 10 آلاف جنيه لمخالفتها القواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا قدره 10آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد، فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، إيقاف التعامل على سهمي المصرية للمنتجعات السياحية، جينيال تورز، اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 23 أغسطس، لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020.

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وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، بداية من جلسة تداول يوم 23 أغسطس الجاري وحتى نهاية جلسة تداول 3 سبتمبر المقبل، لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 6 جنيه للسهم الواحد، وذلك بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصدرة المنعقدة في 14 يوليو، والمتعلق بالموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة شطباً اختيارياً.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3 سبتمبر المقبل، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.