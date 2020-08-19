شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تغريم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه، لعدم التزامهم بأحكام قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، إذ تم تغريم كلا من شركتي الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري العربي، العربية لحليج الأقطان 10 آلاف جنيه لكلا منهما بسبب مخالفة الأولى لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعدم التزام الثانية بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت شركة جلاكسو سميثكلاين 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد القيد ومادة (64) من الإجراءات التنفيذية.

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وغرمت اللجنة، شركة جولدن بيراميدز بلازا مبلغ 25 ألف جنيه وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47 ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، مع إيقاف التعامل لحين موافاة البورصة بشهادة حديثة بالتصنيف الائتماني اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا قدره 10آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد، فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.