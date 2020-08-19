شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": مصر حققت 13 اكتشافا للبترول والغاز خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت النشرة الشهرية الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، أن جمهورية مصر العربية سجلت 10اكتشافات جديدة للنفط خلال عام 2019 ، حيث قدرت الاحتياطيات الجيولوجية في اكتشاف سدري 23 في منطقة أبو رديس بحوالي 200 مليون برميل من النفط كما تم تحقيق اكتشاف للنفط الثقيل عبر البئر التطويري "رابول -7" في امتياز غرب غارب وقد أنتج البئر عند اختباره لمدة خمسة أيام بمعدل 415 برميل يوميا .

Advertisements

وفيما يتعلق بتحقيق اكتشافات للغاز الطبيعي، أضافت النشرة الشهرية، أنه تم تحقيق 3 اكتشافات جديدة للغاز من بينهم اكتشاف "القرع شمال شرق – 1" الذي تحقق في دلتا النيل حيث تم انتاج 481 ألف متر مكعب يوميا عند اختبار الكشف.

يذكر أن مصر حققت علي مدار السنوات الست الماضية عدد 295اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 234 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.