شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: الباذنجان بـ50 قرشا للكيلو وسعره رجع للتسعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات بالسوق المحلى تشهد انخفاضا في العديد من الأصناف، مشيرا إلي أن هذا يرجع لزيادة الإنتاج المحلى في الخضروات بفضل المشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة ومنها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الصوب الزراعية، حيث ساهمت في زيادة العرض وهو ما انعكس على الأسعار.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الباذنجان وصل سعره اليوم إلي 50 قرشا في سوق الجملة وهي أسعار لم نشهدها في السوق منذ سنوات مضت، حيث إن متوسط سعر الباذنجان بأنواعه الثلاثة يتراوح بين 50 قرشا وحتى 1 جنيها، قائلا: هذه الأسعار تعود للتسعينات.

وأضاف النجيب أن معظم أصناف الخضروات انخفضت أسعارها، مشيرا إلي أنه كان هناك تخوف مع أزمة كورونا من أن تشهد الأسواق زيادة في الأسعار وهو ما لم يشعر به المواطن باستثناء بعض الأصناف ومنها الليمون على سبيل المثال والذي شهد إقبالا بسبب ما قيل عن فوائه للتصدي لفيروس كورونا، ولكن باقي الأصناف شهدت استقرارا وأيضا انخفض الكثير منها.

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الجدير بالذكر أن اللجان الفنية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها المرورية على زراعات الخضر لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية أساسية يومية منها "البطاطس، الكوسة، الباذنجان، الفاصوليا، اللوبيا، القرنبيط، البطيخ، الكنتالوب، البامية، الملوخية، الخيار"، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة الخضروات.

وأضاف مدير إدارة الخضر، أن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضروات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعمل برامج توعوية ارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية والموجة الحارة، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.