برلمان الكويت يقيد التحويلات لصندوق احتياطى الأجيال القادمة بتحقيق فائض بالميزانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمان الكويتي اليوم الأربعاء، إنه أقر قانونا يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية.
وذكر مجلس الأمة في بيان على حسابه على تويتر أن النواب وافقوا أيضا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام وإعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
ويتضمن مشروع قانون الدين العام السماح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات دينار لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.
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