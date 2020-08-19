شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء..و"دبي" تربح 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء سوق الأسهم السعودية، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.99% رابحاً 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2246.78 نقطة، للجلسة الثامنة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم لتغلق عند مستوى 312.76 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.24% ابحاً 55.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4500.658 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 687.244 مليار درهم، وزاد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.04% رابحاً 37.09 نقطة ليغلق عند مستوى 3607.680 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.47% رابحاً 6.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1355.31 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.01% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.05 نقطة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.99% رابحاً 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2246.78 نقطة، للجلسة الثامنة على التوالي، وبلغ حجم التداول 343.3 مليون سهم محققة ما قيمته 344.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5186 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.87%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.42%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.70%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.8 مليون ورقة بقيمة 75.1 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.73%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.24% ابحاً 55.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4500.658 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 687.244 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 164.4 مليون سهم، بقيمة 496.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 3152 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.76%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.73%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 5.94%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 4.46%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.25%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.88%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 4.87%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107.6 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.04% رابحاً 37.09 نقطة ليغلق عند مستوى 3607.680 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 515 صفقة لعدد 47 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 24 سهماً على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 8.76%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 7.69%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 6.06%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.13%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.39%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 1.08%.

Advertisements

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% رابحاً 6.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1355.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة 23.56% نمو سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 4.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 13.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.28%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.66% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.07%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.24% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.52%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.91%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% رابحاً 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5213 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5754.92 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4140.58 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحاً 4.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4151.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9576 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 4.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 7.99%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.83%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.18% ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 4.88%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.08% رابحاً 168.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8298.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 9.90%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.45%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 6.27%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 5.21%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 361.4 مليون ريال سعودي.