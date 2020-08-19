شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب السعودي ينخفض اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ 240.56 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 19-8-2020، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 240.56 ريال مقابل 242.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 240.56 ريال بما يعادل 64.14$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 220.52 ريال بما يعادل 58.80$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 210.50 ريال بما يعادل 56.13$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 180.42 ريال بما يعادل 48.11$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 140.33 ريال بما يعادل 37.42$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 120.28 ريال بما يعادل 32.07$ سعر أوقية الذهببنحو 7,481 ريال بما يعادل 1,995$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,684 ريال بما يعادل 449.00$ سعر كيلو الذهببنحو 240,562 ريال بما يعادل 64,141$

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تراجعت أسعار الذهب إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1950.94 دولار للأوقية، وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1959.50 دولار.