أسهم أمريكا تفتح على ارتفاع طفيف بفضل نتائج قوية لقطاع التجزئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء بعد نتائج قوية لشركتي التجزئة تارجت ولوز بعد يوم من استكمال ستاندرد اند بورز 500 أسرع تعافي في التاريخ من مستويات منخفضة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.19 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 27811.26 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.73 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 3392.51 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.96 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 11214.80 نقطة.

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