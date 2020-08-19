اسكتلندا تدخل فى حالة ركود اقتصادى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت اسكتلندا رسميًا في حالة ركود اقتصادي؛ حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار الخمس تقريبًا عما كان عليه قبل دخول البلاد في الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا،وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية من الحكومة الاسكتلندية أن البلاد شهدت ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي، مع انخفاض الأداء بنسبة 2,5 في المائة في الربع الأول من العام و19,7 في المائة في الربع الثاني، بحسب ما أفادت به صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وفي حين تظهر الأرقام الشهرية المؤقتة بعض التحسن في يونيو، إلا أن إجمالي الناتج المحلي "لا يزال 17,6% أقل من المستوى المسجل في فبراير، قبل إجراءات الإغلاق التي فرضت في مارس"، وفقا للتقرير الحكومي.

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وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,7 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وأشار التقرير إلى "انتعاش أقوى وأكثر انتشارًا" في النشاط الاقتصادي مما كان عليه في مايو، حيث يقال الآن أن الإنتاج يتزايد "في جميع قطاعات الصناعة الرئيسية".

وقالت الرئيسة التنفيذية للغرف التجارية الاسكتلندية، ليز كاميرون، إن اقتصادي اسكتلندا والمملكة المتحدة "من بين الأسوأ أداءً في أوروبا".

ودعت وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى "إجراء تخفيض فوري في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".

وأضافت: "بدون تدخل سريع على هيئة حزم تحفيز مالي بالإضافة إلى جهود خفض التكاليف مثل برامج خفض معدلات الفائدة، فإننا نخشى أن المشهد الاقتصادي في اسكتلندا قد لا يتعافى أبدًا إلى المستويات السابقة".

