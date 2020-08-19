مقسمة على 3 أيام.. مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعددهم 6.5، عن شهر أغسطس، اعتبارا من يوم 23 من الشهر الجاري، مقسمة على 3 أيام.

وبحسب بيان للمالية، يوم 23 أغسطس سيتم صرف مرتبات 25 وزارة وجهة حكومية، ويوم 24 أغسطس سيتم صرف مرتبات 21 وزارة وجهة حكومية، كما سيتم صرف المرتبات يوم 25 أغسطس لعدد 9 وزارات وجهات حكومية.

وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات أغسطس:

- المجموعة الأولى ابتداء يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

وزارات: (الصحة - التضامن الاجتماعي - النقل- الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شئون مجلس النواب - الأوقاف - الإسكان - السياحة - البترول - الآثار - التجارة والصناعة - الطيران المدني )

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- المجموعة الثانية ابتداء من يوم الإثنين 24 أغسطس 2020.

وزارات: (التعليم العالي - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).

- المجموعة الثالثة ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

وزارات: (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المالية - الشباب والرياضة - الخارجية - المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظة (التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطرى - الشباب والرياضة).

هيئات مستقلة وجهات (الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزارء - رئاسة الجمهورية) وباقي الجهات الأخرى.

يذكر أن أن عدد ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية يصل إلى 14 ألف ماكينة ولا يوجد داعى للتزاحم والحصول على المرتب فى نفس مواعيد الصرف أو الصرف من ماكينات محددة، والافضل أن يتم الصرف من أقرب الماكينات من المنزل، كما أن سحب المرتب لابد أن يكون حسب احتياجات الفرد لدفع متطلباته من الكاش فقط، وأن يتوجه بشراء احتياجاته الأخرى من السلع باستخدام الكارت بديل للكاش.

وفى حالة ضياع الكارت أو سحبه فى الماكينة وضياعه لابد أن يتم الاتصال بـ call center التابعة للبنك، وتقديم طلب بوقف الكارت ومنحه البيانات لإصدار كارت جديد، حيث يتم إعادة إصدار كارت جديد وتسلمه من البنك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، ومنع التزاحم على ماكينات ATM أو سحب المرتب فى نفس اليوم، وأن يتم السحب على حسب الاحتياجات من الكاش فقط .