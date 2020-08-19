كتب: ضياء السقا
أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفي، لمدة شهر.
وبحسب بيان للوزارة، يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية، -التى كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020-، حتى يوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020.
وكذلك نص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، التى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.
كانت هذه تفاصيل خبر التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.