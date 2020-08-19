الاقتصاد

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة شهر

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كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفي، لمدة شهر.  

وبحسب بيان للوزارة، يتم مد فترة التصفية الموسمية الثانية، -التى كان من المفترض لها أن تنتهى 22 أغسطس 2020-، حتى يوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020.

وكذلك نص القرار على ضرورة على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى، التى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

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