شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز إلى أعلى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه في ظلضخ الحكومة الصينية حوافز مالية ونقدية غير مسبوقة والمخاوف المستمرة حيال أزمة "كورونا" مما يضر بالمعروض العالمي لا سيما من أكبر منتجي أمريكا الجنوبية.



وارتفعت عقود النحاس في بورصة نيويورك بالأمس إلى 2.98 دولار للرطل أو ما يعادل 6573 دولار للطن مرتفعا بنسبة 2.8% من إغلاق جلسة الإثنين.



ولامس النحاس أعلى مستوى منذ يوليو/تموز عام 2018 ليقفز بأكثر من 50% من مستويات الانخفاض التي سجلها في مارس/آذار.

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وتلقى النحاس دعما من الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – والتي ضخت المزيد من إجراءات التحفيز غير المسبوق.



وعلاوة على ذلك، قفز الطلب على النحاس من صناعات النقل والبناء والأنشطة الصناعية والشبكات الكهربائية في الصين.



ومنذ بداية أزمة "كورونا"، أصدرت الصين سندات محلية بقيمة 4.75 تريليون يوان (683 مليار دولار).



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 3.03 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.04 دولار وأقل سعر عند 2.98 دولار.