شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أبوظبى تجرى محادثات بشأن إصدار سندات دولى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولي جديد بعدما جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار من إصدارات دين هذا العام لتعزيز ماليتها في ظل أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس كورونا . وذكر مصدران مطلعان على الأمر إن الحكومة تناقش صفقة جديدة واختارت بنوكا لترتيب الصفقة. ولم يفصح المصدران عن أسماء البنوك. ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب للتعقيب.

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