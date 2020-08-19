شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات تستعرض سبل الاستفادة من تسجيل الهيئة ببرنامج "سابر السعودي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقاء موسعاً بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة مع ممثلي مجتمع الأعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كأحد جهات استخراج شهادات المطابقة فى مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة ( نظام سابر السعودى ).

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين اجهزة الوزارة ومجتمع الاعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير .

وشارك في الاجتماع مارى لويس - رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمهندس محمود سرج - رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية ومحمد المصرى - نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات فى مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.

وقال جابر إن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على احدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الاعمال وبما يسهم في فتح اسواق تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية فى مختلف الاسواق الخارجية، لافتاً في هذا الاطار إلى أن اللقاء استعرض دور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للاسواق العالمية بالاضافة الى إمكانيات المعامل التى تتميز بها الهيئة وذلك فى ظل التطوير الذى تشهده خلال الفترة الحالية تنفيذاً ًلتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحوكمة المنافذ الحدودية

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كما تم استعراض اهمية تسجيل الهيئة بالمنصة الالكترونية لبرنامج "سابر" والتي تتيح كافة المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها كما تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها ارقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأشار جابر إلى أن المنصة تسهم فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونياً سواء المستوردة أو المصنعة محلياً وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية الى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.

ولفت إلى أن الهيئة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيراً الى ان الهيئة تتواجد في كافة الموانى المصرية (بحرية – جوية - برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

وأشاد الحضور بالدور الكبير الذى تلعبه الهيئة فى حماية المستهلك المصرى وكذلك دعم المصدرين بكافة الإمكانيات المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات اعتماد دولى الامر الذي يسهم في تيسير اجراءات التصدير ومن ثم زيادة معدلات الصادرات للاسواق الخارجية.