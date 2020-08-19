شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 8.6 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.08% رابحاً 168.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8298.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%.

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وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 9.90%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.45%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 6.27%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 5.21%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 361.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن إعادة التداول على سهم شركة اللجين القابضة في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعليق التداول على السهم يوم 30 إبريل الماضي، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 2020-03-31 خلال المدة النظامية المحددة.