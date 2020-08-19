شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود قطاعي النفط والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% رابحاً 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5213 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5754.92 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4140.58 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحاً 4.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4151.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9576 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 4.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

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وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار بنسبة 7.99%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.83%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.18% ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 4.88%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، عن الوصول إلى اتفاق مع إيرباص لتأجيل جدول استلام الطائرات، ضمن سجل طلبات شركة ألافكو لدى المصنع ليتناسب جدول تسليم الطائرات الجديد مع الأثر الناتج من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإعادة جدولة الدفعات المقدمة للطائرات المزمع استلامها في المستقبل ليتناسب مع جدول تسليم الطائرات الجديد مما سيترتب عليه تأجيل دفعات مستحقة هذا العام وخلال الثلاث سنوات القادمة إلى سنة 2024 وما بعد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي، عن نتائجها المالية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر 387.6 ألف دينار كويتي مقابل صافي أرباح 577 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 167.17%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.95 دينار مقابل 1.42 دينار بنسبة انخفاض 166.90%.