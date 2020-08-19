شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 1967 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13064 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4267 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 1690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2569 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 847 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما العربية لحليج الأقطان، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جنوب الوادي للأسمنت، بي انفستمنتس القابضة، الحديد والصلب المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العربية للمحابس.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، أرابيا انفستمنتس هولدنج، 100 ألف سهم، 42 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ايديتا للصناعات الغذائية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 4900 سهم، 750 ألف سهم، 343.8 ألف سهم، 39025 سهم، 50 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2 مليون سهم.

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فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 10500 سهم، كما اشترت إدارة شركة القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 5 آلاف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن اعتماد الجمعية العامة للشركة، قرار مجلس إدارة الشركة بشان قبول استقالة محمد محمود فهمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل بالشركة، وتعيين طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي، كما وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة من خلال إحدى الشركات التابعة لشركات بالم هيلز للتعمير، بإبرام عقد معاوضة مع شركة تعليم لخدمات الإدارة بشان إنشاء جامعة خاصة مشروع "باديا" إحدى المشروعات التابعة للشركة، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن عزم الشركة الطعن قضائياً في قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعدم قبول التظلم شكلاً المقدم من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بإلغاء قرار الهيئة المتظلم منه رقم 47 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما تضمنه من حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.

ومن جانبها أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن سبب تراجع الأرباح في الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، إلى الانخفاض الحاد في الطلب على العديد من السلع والخدمات، والتي من بينها منتجات السيراميك، وذلك نتيجة للتأثيرات السلبية للموجة الأولى لوباء كورونا.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، لعدد 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه.