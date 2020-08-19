مندوبية التخطيط المغربية: انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% فى يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد انخفض 0.1 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، من تراجع بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو. Advertisements وعلى أساس شهري، نزل المؤشر 0.3 بالمئة بفضل انخفاض أسعار الغذاء 1.6 بالمئة. واستقر المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار سلع متقلبة، على أساس شهري وارتفع 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

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