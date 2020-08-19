شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تنشر مجموعة من الانفوجرافات حول تطبيق "شارك 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شارك 2030" يأتي كهمزة وصل بين الحكومة والمواطن للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الانفوجرافات حول تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030".

وتناولت الانفوجرافات المنشورة تعريف تطبيق"شارك 2030" والذى يأتي كهمزة وصل بين الحكومة والمواطن للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما.

أضافت الانفوجرافات المنشورة على صفحات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التطبيق الإلكترونى يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، كما أنه يمثل أحد أدوات تفعيل مفهوم متابعة المواطن.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت تطبيق المحمول "شارك 2030" بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم المشروعات، التي تقوم بها الدولة، كما يسهم التطبيق في إتاحة الفرصة للمواطنين في «المتابعة التشاركية الفعّالة»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة قياس الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين.

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ويسمح التطبيق بتصفح المشروعات وفقًا للمحافظة، وتقييم ما تم إنجازه من هذه المشروعات، من خلال متابعة معدلات الإنجاز بالمقارنة بين المستهدف تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل، فضلًا عن إتاحة فرصة للمواطن بإرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية، التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

ويضم التطبيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، ليندرج تحت كل منهم بعض البرامج التنموية ومؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الأهداف، وبالتالي يمكن التعرف على مؤشرات الأداء من خلال كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والمشروعات من خلال المحافظة التي يقيم بها كل مواطن.