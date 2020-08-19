شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 اغسطس في مصر، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 890 جنيها للجرام، في ظل هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1990 دولار، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 754.25 جنيه.

عيار 21 : 880 جنيها.

عيار 24 : 1005 جنيهات.

الجنيه الذهب : 7040 جنيها.

السعر العالمي : 1990 دولار.

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

Advertisements

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس ”الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار“.

وتابعت ”سجل الذهب مكاسب ثلاثة بالمئة في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية، وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 % إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4 % إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 2170.29 دولار.