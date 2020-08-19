الاقتصاد

البنوك إجازة رسمية الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك إجازة رسمية الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي المصري إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ .

 

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك إجازة رسمية الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا