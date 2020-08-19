شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك إجازة رسمية الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي المصري إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 هـ . Advertisements

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