شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.06 دولار للعقود الآجلة لبرنت و42.55 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 45.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 40 سنتا أو ما يوازي 0.9% كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.55 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 34 سنتا أو ما يعادل0.8 %.

وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، انخفاضا بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.وفقا لرويترز.

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ويجتمع منتجو نفط من أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، اليوم الأربعاء لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام فى ظل جائحة فيروس كورونا

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل، بمساعدة جزئية من اتفاق أوبك بلس.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل كما خفضت أيضا منضمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها بشأن الطلب العالمي علي النفط.