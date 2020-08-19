شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 100 سيارة ميكروباص وتوفير 11,45 مليون جنيه لإقامة مشروعات بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز محافظة قنا و التقى خلالها مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ولفيف من قيادات المحافظة، وتناول اللقاء تنسيق أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة بهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر أو مساندة المشروعات القائمة كما تم مناقشة مشاركة الجهاز في تطوير المنطقة الحرفية بمنطقة الصالحية والمجمع الصناعى بنجع حمادى ودراسة إمكانية إقامة مشروعات صغيرة كصناعات تكميلية ومغذية لمستلزمات مصانع السكر والألومنيوم والأسمنت وغيرها بالمحافظة.

ووفق بيان للجهاز، يأتي هذا في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بقطاع المشروعات ومساعدته على تخطى الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، ووفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعرف على احتياجات مختلف المحافظات وتلبيتها وتحديد المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة الجديدة منها أو القائمة.

وعرض محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز خلال اللقاء إنجازات الجهاز بالمحافظة في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 حيث أوضح أن الجهاز قد ضخ 1,1 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 55 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت حوالى 72 ألف فرصة عمل وقام بتنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير خدمات البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالى تمويل قدره 167,2 مليون جنيه أتاحت 2,6 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة بهدف توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وتضمنت فعاليات الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والمحافظة يقوم بمقتضاه الجهاز بتمويل 100 سيارة ميكروباص كمرحلة أولى مما يسهم فى تطوير وسائل النقل للتيسير على المواطنين من جانب، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة من جانب آخر.

وقد شهد المحافظ والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز توقيع عدد من العقود لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الجهاز والعديد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة بإجمالى تمويل بلغ 11,45 مليون جنيه حيث قامت بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز مع ورؤساء الجمعيات وذلك بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل المنتجة والاهتمام برعاية محدودى الدخل.

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وتتيح تلك العقود ما يزيد على 1300 فرصة عمل. وفى نفس الإطار، تم تسليم (4) شيكات لعدد من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تمويل من الجهاز للبدء في مشروعاتهم الجديدة بإجمالي قدره 1,1 مليون جنيه.

وصرح اللواء أشرف الداودى بأن المحافظة تحرص على توفير فرص عمل للشباب من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات.

وقد أشاد بالخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز وأوضح أن المحافظة تعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على التوسع وتوفير فرص العمل التي تؤدى إلى زيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق شاش أنه تنفيذا لاستراتيجية الجهاز الحالية التي تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز فإن مسئولي الجهاز يقومون بسلسلة من الزيارات لمختلف محافظات الجمهورية بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة على حدة والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة وتشجيع المواطنين على العمل الحر خاصة فى ضوء المزايا التى يمنحها قانون تنمية المشروعات الجديد.

هذا وقد قام وفد الجهاز بزيارة لجامعة جنوب الوادى حيث التقى مع الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة. ناقش اللقاء إنشاء مركز تمثيل لجهاز تنمية المشروعات بالجامعة يتم من خلاله التوسع في تنظيم الدورات التدريبية في مجال فكر العمل الحر وريادة الأعمال خاصة لطلبة الكليات النهائية بالجامعة وتوضيح المزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.