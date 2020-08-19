حلقة نقاشية لمنظمى الاتصالات لبحث سياسة المنافسة فى بيئة التطبيقات الرقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات حلقة نقاشية بعنوان "مناقشة المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020: سياسة وتحليل المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية للمنطقة العربية والأفريقية" يوم 20 أغسطس عبر الإنترنت وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يتم تنظيم هذه الحلقة الدراسية الإلكترونية في إطار الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020 وتهدف إلى إشراك ممثلين عن السلطات التنظيمية الوطنية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين من منطقة أفريقيا والمنطقة العربية لدفع المناقشات المتعلقة بسياسة المنافسة وتحليلها في بيئة التطبيقات الرقمية.

كما تهدف أيضًا إلى بناء المعرفة والمهارات لدى صانعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين والصناعة والأوساط الأكاديمية وتزويدهم بالأدوات السياسية والتنظيمية اللازمة لمعالجة قضايا المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية، مع التركيز على الأسواق ثنائية الجوانب والمتعددة الجوانب.

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وسيسلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الرقمية والحلول المبتكرة المعتمدة من حيث سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية، هذا وسيناقش المشاركون التحديات ذات الصلة والفرص والدروس المستفادة في مناقشة تفاعلية مفتوحة يُشارك فيها عدد من المتحدثين البارزين.

وعلاوة على ذلك، سيوفر الاجتماع أيضًا فرصة لمناقشة مشاورات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات والتي تستهدف اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات والصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020، باعتبارها وثيقة ختامية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، وخاصًة وجهة النظر الإقليمية التي قد تنعكس في إصدار عام 2020 من المبادئ التوجيهية.