شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء للجلسة الثامنة على التوالى بفضل صعود سهمى "إعمار" و"الإمارات الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.99% رابحاً 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2246.78 نقطة، للجلسة الثامنة على التوالي، وبلغ حجم التداول 343.3 مليون سهم محققة ما قيمته 344.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5186 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%.

Advertisements

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.87%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.42%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.70%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.8 مليون ورقة بقيمة 75.1 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.73%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين – ASNIC بدءا من الساعة 12:00 ظهراً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.