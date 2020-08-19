شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد إجازة غدا الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة القومية للبريد تعطيل العمل بالمكاتب يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٢ هجرية وذلك وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

وكان آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن عدد المستفيدين من صرف المعاشات خلال مارس الماضي وصل إلى 4.71 مليون مستفيد مقارنة بنحو مقارنة بنحو 5.4 مليون في فبراير 2020 و 5.46 مليون مستفيد في مارس 2019. و بلغ عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.19 الف في مارس 2020 مقارنة بنحو 25.17 في فبراير 2020 و 24.78 في مارس 2020.

كما وصل حجم الحوالات بمكاتب البريد إلى نحو 1.7 مليون حوالة مالية في مارس 2020 مقارنة بنحو 1.6 مليون حوالة في فبراير عام 2020 و 1.8 مليون حوالة في مارس 2019، وتستحوذ الهيئة القومية للبريد على نحو 98% من قيمة الحوالات المالية بمصر وفقا لمسؤولين بالهيئة.

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ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه، وتمتلك الهيئة ما يقرب من 4 آلاف مكتب ممكن علي مستوى الجمهورية، وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 220 مليار جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

وتعمل الهيئة القومية للبريد على تطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي والاهتمام بتذليل العقبات التى قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وتحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بما يحقق رضاء المواطنين.