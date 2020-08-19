منظمة التجارة العالمية: مؤشر التجارة السلعية يسجل مستوى متدنيا قياسيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسيا متدنيا، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالميا سجلت تراجعا تاريخيا في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة على موقعها "تشير مؤشرات إضافية لصعود جزئي للتجارة والإنتاج العالمي في الربع الثالث ولكن قوة مثل هذا التعافي تظل تتسم بضبابية شديدة...".

وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام. وفي الأحوال العادية ينبيء المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.

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وذكر المنظمة "القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التيت عود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008-2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو، التي قدرت تراجعا للتجارة السلعية بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل إلى يونيو.

وتوقعت المنظمة في أبريل أن تنخفض التجارة السلعية بين 13 و32 بالمئة في 2020 ثم تتعافى بين 21 و24 بالمئة في 2021 ولكنها في يونيو قالت إن الاستجابة السريعة من الحكومات تعني استبعاد توقعاتها المتشائمة لهذا العام.