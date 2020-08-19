شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.78 مليون برمسل فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى متوسط 9.78 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أغسطس وحتى 18 من الشهر نفسه، ارتفاعا من متوسط يوليو البالغ 9.37 مليون برميل يوميا.
وروسيا مشاركة في اتفاق أوسع لخفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارج المنظمة. وبموجب الاتفاق، يتعين على روسيا أن تنتج تسعة ملايين برميل من النفط اعتبارا من الشهر الجاري.
ولا يشمل الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز. وتضخ روسيا في المتوسط 700-800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز مما يعني أن الإنتاج يتماشى بصفة عامة مع حصتها العالمية منذ بداية الشهر الجاري.
ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على البيانات الأولية للإنتاج.
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