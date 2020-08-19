شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع 1.24% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يربح 9.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.24% ابحاً 55.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4500.658 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 687.244 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 164.4 مليون سهم، بقيمة 496.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 3152 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.76%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.73%.

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وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 5.94%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 4.46%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.25%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.88%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 4.87%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107.6 مليون درهم.

كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.04% رابحاً 37.09 نقطة ليغلق عند مستوى 3607.680 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 515 صفقة لعدد 47 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 24 سهماً على رأسها سهم "العمانية التعليمية" بنسبة 8.76%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 7.69%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 6.06%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.13%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.39%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 1.08%.