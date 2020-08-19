شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يسجل مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي – تحليل – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق سهم تيسلا (TSLA) عالياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.80% بما يعادل 51.45 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على مستوى قياسي جديد عند سعر 1,887.09 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 1,790.90، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 2,000.00.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد