شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.27% بما يعادل -38 سنت ليستقر على سعر 29.58 دولار، كذلك نشهد توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 32.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.67 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط