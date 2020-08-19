شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.03% بما يعادل -1.78 نقطة ليستقر على سعر 170.23 دولار، ليقترب السهم بهذا الانخفاض من الاستناد مرة أخرى لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 166.30، ليستهدف مستوى المقاومة 194.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه